Contrordine: niente ritiro, dopo le cene terapeutiche i giocatori del Napoli torneranno a casa

Un po’ non c’erano gli alberghi (il Napoli ha dove andare), un po’ i senatori erano contrari. In meno di 24 ore De Laurentiis si rimangia tutto

Niente più ritiro. Le cene terapeutiche sostituiscono la convivenza forzata che ieri aveva annunciato il Napoli, passandola come una decisione di Spalletti che trovava d’accordo il presidente De Laurentiis.

I giocatori si alleneranno e poi si incontreranno a cena, per discutere di quello che funziona e di quello che non funziona, risolvere eventuali incomprensioni, ma poi ognuno farà ritorno a casa sua, dormirà in famiglia.

Il Napoli pone l’accento sul fatto che si tratti di una scelta condivisa dalla società, dalla direzione sportiva, dall’allenatore e dallo staff. La cosa più importante da fare in questo momento è integrare l’abituale allenamento con altri momenti che possano compattare il gruppo e aiutarlo ad uscire da una crisi più che evidente.

Resta sullo sfondo il problema dell’indisponibilità di alberghi in cui riunirsi e i racconti coloriti dei quotidiani sul modo in cui la squadra ha recepito l’imposizione del ritiro, ieri sera, dopo la sconfitta con l’Empoli, dalla contrarietà dei “senatori”, ai calci e pugni agli armadietti volati negli spogliatoi all’ingresso del vice presidente.

Stavolta il Napoli, a differenza di due anni fa, sceglie la via della condivisione. Il momento è troppo delicato per imporre qualcosa ad un gruppo che ieri ha evidentemente perso la testa.