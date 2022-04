Gazzetta: entra Edo De Laurentiis nello spogliatoio, calci e pugni agli armadietti

Il vicepresidente ovviamente non felice per la prestazione, una sorta di resa dei conti in una squadra che ha varie anime

Il post-partita di Empoli è stato ovviamente teso. La Gazzetta lo racconta così, al momento dell’ingresso di Edo De Laurentiis (il figlio del presidente) nello spogliatoio. Ricordiamo che una lite con Edo ci fu anche la sera dell’ammutinamento.

C’è un retroscena non visto ma sentito nello spogliatoio del Castellani. In particolare quando è entrato il vicepresidente Edo De Laurentiis, sicuramente non felice per la prestazione. Calci e pugni agli armadietti e anche una sorta di resa dei conti in una squadra che ha varie anime. In un angolo, con la testa fra le mani, Alex Meret che avrà bisogno di tempo per metabolizzare la papera.