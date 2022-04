Gazzetta: Napoli in ritiro ma manca l’albergo, a Castel Volturno è pieno

La società sta cercando una soluzione. Spalletti si è imposto per il giorno libero oggi e cominciare il ritiro domani.

Napoli in ritiro ma senza albergo. La Gazzetta dello Sport racconta alcuni retroscena della disastrosa domenica di Empoli. Al ritorno del gruppo a Napoli non c’era nessuno ad attenderli alla stazione. Oggi giorno libro, domani si va in ritiro ma ancora non si sa dove.

Oggi giorno libero, come ha deciso Spalletti (la società avrebbe voluto farlo subito). Da domani in ritiro a Castel Volturno, ma non per il pernottamento visto che l’albergo a fianco dei campi ha il tutto esaurito questa settimana. La società sta cercando una soluzione nella zona dei Campi Flegrei. Poi sabato il Sassuolo.