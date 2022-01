Supercoppa, la Lega non fa marcia indietro: si gioca regolarmente il 12 gennaio

Inter e Juve avevano chiesto il rinvio vista la recrudescenza dei contagi Covid. La richiesta è stata respinta all’unanimità dal Consiglio di Lega

Il Consiglio di Lega ha deciso di non accontentare Inter e Juventus, che avevano chiesto di rinviare la finale di Supercoppa italiana. Alla base della richiesta c’era la preoccupazione per la recrudescenza di contagi da Covid 19 che sta vivendo in questi giorni tutto il Paese e che naturalmente sta creando dei problemi anche alle squadre di calcio, di Serie A e non solo.

Il rinvio non è stato concesso. La partita, dunque, si giocherà regolarmente il 12 gennaio al Meazza, a Milano. Sarà possibile riempire lo stadio al 50% della sua normale capienza.

I sei consiglieri hanno preciso la decisione all’unanimità.