Stefano Sensi è ufficialmente un calciatore della Sampdoria

Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Ieri il suo contratto è stato depositato in Lega Serie A. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del club doriano: acquisizione a titolo temporaneo dall’Inter. Stamattina Sensi incontrerà i suoi nuovi compagni in occasione del suo primo allenamento con la Samp. La formula è quella del prestito, fino al prossimo 30 giugno.

Sensi ha salutato l’Inter e i tifosi nerazzurri sul suo Instagram pubblicando una foto che lo ritrae mentre urla di gioia dopo un gol:

«L’Inter è esattamente questo: un urlo di gioia che ti rimane in testa. Il mio è un arrivederci ma voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, dalla società ai compagni di squadra. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili. A presto».