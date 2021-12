Anche Sensi derubato mentre era in campo a San Siro. L’Aic: «Ai ladri basta consultare gli orari delle partite»

Il CorSera racconta il furto subito in casa mentre giocava contro il Torino. Un bottino di 200mila euro tra gioielli orologi e borse della compagna

Anche il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, è stato vittima di un furto in casa mentre era in campo per una partita di campionato. Domenica pomeriggio, mentre giocava al Meazza contro il Torino, i ladri sono entrati nel suo appartamento. Il Corriere della Sera scrive:

“L’ultima vittima in ordine di tempo è stata Stefano Sensi: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale era in campo, domenica pomeriggio allo stadio Meazza di Milano, contro il Torino. E nel frattempo i ladri gli hanno svaligiato casa, in zona Gae Aulenti, non lontano dal complesso del «Bosco verticale». Bottino cospicuo: 200 mila euro tra gioielli, orologi e borse della compagna del calciatore, l’influencer Giulia Amodio, seguita passo passo su Instagram, anche mentre posta innocui «scatti» dal salotto, da circa 135 mila follower”.

Prima di lui c’erano stati Vidal, Ekdal, Sirigu. Il quotidiano riporta le dichiarazioni del presidente dell’Aic, Umberto Calcagno:

«È troppo facile colpire i giocatori, sono inevitabilmente sovraesposti: di loro, tutti sanno tutto. Per sapere cosa fanno e dove sono basta sfogliare un qualunque calendario che riporta gli orari delle partite e attrezzarsi per il colpo»