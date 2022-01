Manchester City, Benjamin Mendy rilasciato su cauzione

Sul calciatore pendono 7 accuse di stupro e aggressione sessuale. Era in carcere da agosto. Si è sempre dichiarato innocente

Il calciatore del Manchester City, Benjamin Mendy, è stato rilasciato su cauzione dal tribunale di Chester, in Inghilterra. Era in carcere da agosto con 7 accuse di stupro e aggressione sessuale ai danni di 5 donne.

Mendy dovrà presentarsi di nuovo davanti ai giudici britannici il prossimo 24 gennaio ed in quella sede chiarirà se è colpevole o non colpevole. Finora si è sempre detto innocente. Qualora non si presentasse, nei suoi confronti verrà emesso un mandato di arresto. L’inizio del processo è previsto per l’estate.