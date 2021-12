Daily Mail, le accuse di stupro per Mendy salgono a 7

Al momento Mendy resta in custodia cautelare all’HMP Altcourse, a Liverpool, e sembra che dovrebbe tornare davanti ai giudici il ​​24 gennaio del prossimo anno

Continuano ad aumentare i problemi per Benjamin Mendy. Il calciatore del Manchester City infatti era già stato accusato di 4 stupri in estate, ma adesso, secondo quanto riporta il Daily Mail, gli abusi salgono a 7. Le accuse in questione riguardano cinque denuncianti di età superiore ai 16 anni e si presume che le violenze siano avvenute tra ottobre 2020 e agosto 2021.

Al momento Mendy resta in custodia cautelare all’HMP Altcourse, a Liverpool, e sembra che dovrebbe tornare davanti ai giudici il ​​24 gennaio del prossimo anno, ma il giudice Patrick Thompson ha detto che la data sembrava irrealistica.

In una precedente udienza, il suo avvocato Christopher Stables ha negato fermamente le accuse a carico del suo assistito.

Insieme al calciatore francese è imputato anche Louis Saha Matturie, accusato a sua volta di essere coinvolto in sette episodi di abusi. Le accuse contro di lui riguardano quattro denuncianti di età superiore ai 16 anni e sarebbero avvenute tra marzo 2021 e agosto 2021.