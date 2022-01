Il calcio esente dall’obbligo vaccinale: i novax potranno allenarsi e giocare sottoponendosi a tampone

Il Consiglio dei Ministri ha sancito l’obbligo vaccinale per gli over 50, niente Super Green Pass negli spogliatoi

Non c’è limite al peggio, come alla confusione. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha sancito l’obbligo vaccinale per gli over 50, con implicazioni anche sul mondo del calcio. Cade, infatti, la norma che avrebbe imposto il Super Green Pass anche negli spogliatoi dei club a partire dal 10 gennaio. Il Corriere dello Sport scrive:

“Tra le conseguenze del Consiglio dei Ministri di ieri, che ha sancito l’obbligo vaccinale per gli over 50, c’è la decadenza della norma che prevedeva la certificazione rafforzata per accedere agli spogliatoi dal 10 gennaio. I pochi no-vax del calcio (circa il 2% degli atleti di alto livello) potranno continuare ad allenarsi e a disputare le partite con il green pass base, sottoponendosi a tamponi periodici 48 ore prima di ciascun match”.

Il Corriere della Sera scrive che la Lega potrebbe anche chiedere l’obbligo vaccinale per i calciatori.

“Intanto non è passato l’obbligo vaccinale per i calciatori. Ma la Lega potrebbe anche chiederlo per provare a fronteggiare l’emergenza. Serve in fretta la terza dose per chi ancora non l’ha fatta”.