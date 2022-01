Il Barcellona ha annunciato Ferran Torres, ma non lo può ancora tesserare a causa del salary cap

L’analisi di Calcio e Finanza. Per vedere lo spagnolo in campo bisognerà aspettare delle cessioni o la rinegoziazione di qualche contratto

Quello di Ferran Torres è probabilmente il trasferimento più importante tra quelli conclusi negli ultimi giorni. Per vedere lo spagnolo in campo, però, i tifosi blaugrana dovranno ancora attendere. Nonostante l’annuncio ufficiale e il benvenuto entusiastico di Xavi, che ha dichiarato di essere soddisfatto dello sforzo della società, c’è da fare i conti con un dettaglio non da poco: il Barcellona non ha potuto ancora tesserare il ragazzo a causa del salary cup.

Secondo quanto riporta il noto portale Calcio e Finanza, infatti, per il Barcellona sarà necessario portare a termine la vendita di alcuni giocatori o eventualmente rinegoziare il contratto con altri, come Dembelé.

Come è noto, il salary cup della Liga impone a tutti i club una spesa massima per i calciatori. Spesa calcolata sulla scorta del budget a disposizione, degli stipendi dei calciatori, delle voci di ammortamento e così via. Il Barça, in particolare, ha visto notevolmente ridotto il suo «tetto», tanto da essere costretto a cedere Messi e Greizmann e a abbassare gli stipendi di giocatori come Piqué e Jordi Alba.

I blaugrana vogliono risolvere quanto prima la spinosa questione perché l’acquisto di Torres possa essere concretamente utile alla causa.