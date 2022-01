Gazzetta: Atalanta-Torino, l’Asl vieta ai granata la trasferta a Bergamo

I positivi nella squadra di Juric sono 8, di cui 6 calciatori. L’Asl mette tutto il gruppo in quarantena per cinque giorni

L’Asl Torino ha bloccato i granata. La squadra non potrà partire per Bergamo, dove domani alle 16.30 è previsto il match contro l’Atalanta. Troppi positivi in squadra.

“L’Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. Il club ha dovuto prendere atto della decisione dell’autorità sanitaria che è immediatamente esecutiva: la società granata è stata così obbligata ad annullare la partenza per Bergamo dove domani è in programma la partita Atalanta-Torino valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A”.

Da ieri sono anche sospesi gli allenamenti al Filadelfia. Il Torino ha 8 positivi: 6 calciatori e due membri dello staff.