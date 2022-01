CorSport: Napoli-Fiorentina, Petagna e Mertens in attacco, Ghoulam e Tuanzebe titolari

Spalletti lancia un messaggio ai giocatori a disposizione affinché sposino la sua filosofia: lamentarsi è segno di debolezza

Contro la Fiorentina, stasera, negli ottavi di Coppa Italia, Spalletti schiererà insieme Mertens e Petagna. Una sorta di messaggio a tutti gli altri, scrive il Corriere dello Sport.

“Si fa con quelli che ci sono. Petagna e Mertens per cominciare, in maniera tale da inviare un messaggio anche agli altri e s’intuisca che bisogna inventarsi gli straordinari per arrivare sino al quarto di finale con l’Atalanta”.

“Petagna e Mertens rappresentano la sintesi della filosofia di un allenatore che ha scelto di non negarsi nulla, che insegue sogni da regalare ad una città capace di entrargli dentro ‘immediatamente’ e di conquistarlo: la Coppa Italia – che è stata sua per due volte, che il Napoli ha conquistato nel 2012, nel 2014 e nel 2020 – è un obiettivo che si affianca all’Europa League, che sfila appena più dietro del campionato, che non può essere abbandonata nel vittimismo”.

Quanto alle altre scelte, Di Lorenzo e Ghoulam occuperanno le fasce, mentre al centro della difesa Tuanzebe sarà titolare accanto ad uno tra Juan Jesus e Rrahmani (più probabile che sia Rrahmani il titolare). In mediana, con Fabian ancora non del tutto recuperato, toccherà a Lobotka e Demme. In attacco, Politano, Mertens ed Elmas alle spalle di Petagna.

Meret e Lozano, superate le visite post-Covid, andranno in panchina.