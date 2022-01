Adani si scaglia contro Allegri: «È uno scandalo che questa Juventus sia quinta e che faccia zero tiri in porta a San Siro»

Intervenuto in diretta su Twitch con Vieri, Cassano e Ventola, l’opinionista della Rai Lele Adani si è nuovamente scagliato duramente contro il tecnico della Juventus Max Allegri. Secondo l’opinione dell’ex calciatore di Inter e Fiorentina la Juventus ha una rosa costruita quantomeno per contendere lo scudetto all’Inter, ma questa rosa non viene valorizzata. L’ingaggio di Vlahovic la rafforza ulteriormente. A questo punto il quarto posto, per Adani, sarebbe comunque un risultato mediocre.

È uno scandalo che questa Juventus, senza considerare Vlahovic, sia solo quinta quando manca un terzo del campionato. Ed è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Se voi non dite che è uno scandalo, siete dei disonesti, dei bugiardi, dei falsi, dei servi, non siete giusti. Non tirare in porta a San Siro è gravissimo: non è mai accaduto nella storia della Juventus. È uno scandalo del gioco, è un insulto al gioco. E adesso devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta? Ma voi state offendendo la verità? Solo quarta? Una squadra già fortissima che aggiunge Vlahovic, uno che fa un gol a partita sia in un calcio di proposta che in un calcio di non proposta (quello che ha fatto l’anno scorso) deve arrivare quarta?