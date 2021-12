Tamponi Leicester, la Asl Napoli 1: il nostro è solo un invito per più sicurezza

Non accadrà nulla dopo il marameo del club inglese forte del protocollo Uefa. Non ci saranno conseguenze, tra poco si gioca

Sta per finire a tarallucci e vino la vicenda Napoli-Leicester a l’allarme per il cluster Covid. Come rivelato con ampio anticipo dal Napolista, il Leicester si è opposto a sottoporsi a ulteriori tamponi da parte della Asl Napoli 1, forte dell’appoggio della Uefa e del protocollo Uefa. Nonostante nel Leicester sette calciatori e tre membri dello staff sono rimasti a casa perché positivi e sospettati di essere positivi.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro ha notificato al Leicester l’invito a sottoporsi a tamponi. Il club si è opposto, si è riservato di rispondere.

La Asl Napoli 1 fa sapere che il loro era solo un invito per una maggiore sicurezza. Quindi di fronte al no del Leicester non succederà assolutamente nulla. Marameo e tutto come prima.