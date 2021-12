Possibile focolaio Covid nel Manchester United, a rischio il match di domani col Brentford

La Gazzetta ha accostato il malore di Zielinski a quello di Lindelof. Non si conoscono i nomi dei calciatori positivi. C’è grande preoccupazione per la variante Omicron.

La Gazzetta dello sport stamattina ha accostato il malore accusato ieri in campo da Zielinski a quello di Lindelof sabato scorso nel corso del match tra Norwich e Manchester United. Paragone che sta in piedi visto che domenica mattina i test dello United hanno evidenziato la presenza di positivi tra calciatori e personale dello staff. Non si sa quante persone siano positive al Covid né chi siano. Ma, scrive il Telegraph, è a rischio il ranch di martedì sera (domani) di Premier tra il Brentford e la squadra di Cristiano Ronaldo.

I positivi sono stati rimandati e la sessione di allenamento si è svolta tenendo la denota distanza.

Nel Regno Unito la variante Omicron è un tema dominante. Il Tottenham è stato colpito da un cluster (positivi otto giocatori e cinque membri dello staff). Non ha potuto giocare in Premier e nemmeno in Conference League dove con ogni probabilità avrà la partita persa a tavolino. Ed è proprio il Tottenham la grande paura della Premier.

Il Telegraph ha ricordato quanto già riportato dal Napolista e cioè le indicazioni date dalla Premier e dalla federazione per gli allenamenti e anche sui comportamenti da tenere in occasione delle festività natalizie.

Nella Serie B inglese anche il match tra Queens Park Rangers e Sheffield United è stato rinviato per la presenza di numerosi calciatori contagiati dal Covid. Anche il West Bromwich Albion ha avuto quattro giocatori positivi.