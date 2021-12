Gazzetta: sabato Lindelof dello United ha avuto problemi simili a Zielinski ed era un focolaio Covid

Il centrocampista polacco ha accusato problemi di respirazione e un dolore al petto che lo ha spaventato. Seguiranno altri esami

Ieri il Napoli ha perso Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha avuto difficoltà a respirare e ha chiesto di essere sostituito. Nel post partita, anche il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato di spavento, sia da parte dello staff che di Zielinski.

La Gazzetta dello Sport scrive di un precedente analogo, sabato, nello United. Lindelof ha avuto problemi simili a quelli di Zielinski e poi si è scoperto che era un focolaio Covid. Non dimentichiamo che giovedì, in Europa League, il Napoli ha incontrato il Leicester alle prese con problemi di positività in squadra. La rosea non lo scrive, ma il timore che il contagio possa ancora emergere anche tra le fila del Napoli evidentemente esiste. Come abbiamo scritto, ci vorranno giorni per dirsi fuori dal pericolo.

“Piotr sente dolori al petto, che preoccupano lui e lo staff medico per la respirazione difficoltosa. I primi esami hanno dato esiti negativi, ne seguiranno altri. Sabato una situazione simile era accaduta al difensore svedese del Manchester United, Lindelof, e ieri il club ha scoperto di avere un focolaio Covid”.