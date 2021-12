Plusvalenze, Il Giornale: dopo Natale i dirigenti dell’Inter saranno iscritti nel registro degli indagati

Secondo quanto scrive Il Giornale, tra pochi giorni la Procura della Repubblica di Milano inserirà i dirigenti dell’Inter nel registro degli indagati. La Guardia di Finanza ha acquisito una serie di documenti, nei giorni scorsi, tra cui anche mail e comunicazioni interne. Nel mirino degli investigatori ci sono le “recompre”.

Si tratta dei bilanci che si ritiene siano stati truccati con le plusvalenze.

“La scelta di procedere per ora formalmente a «carico di ignoti» non significa, purtroppo per l’Inter, che i pm milanesi non considerino corposi gli indizi a carico del management nerazzurro: anzi, la cautela nell’iscrizione dei nomi nasce dal sospetto che oltre agli amministratori delegati Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello anche una serie di altri dirigenti apicali fossero al corrente del sistema – identico a quello già scoperto in casa Juventus – di ipervalutare i giocatori soprattutto nelle operazioni di scambio, consentendo a entrambi i club di inserire e spalmare sui bilanci arricchimenti in realtà mai avvenuti”.