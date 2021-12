Messaggero: l’Agcom convoca De Siervo per fare un punto su Dazn

Nei prossimi giorni ci sarà una riunione con l’amministratore delegato della Lega Serie A per analizzare i problemi tecnici e i miglioramenti dell’ultimo periodo

Secondo quanto riferisce il Messaggero, l’Agcom ha scritto alla Lega Serie A per convocare l’amministratore delegato, De Siervo, ad una riunione in programma nei prossimi giorni. L’Autorità intende discutere di Dazn, analizzare i problemi di inizio stagione e i miglioramenti intervenuti nell’ultimo periodo. Già a inizio mese, Il Sole 24 Ore scriveva che l’Agcom aveva chiesto alla Lega una valutazione sul servizio, intendendo richiamarla alle sue responsabilità nell’assegnazione dei diritti tv per la stagione in corso.

“L’Agcom convoca Luigi De Siervo, ad della Lega serie A. Lo fa informalmente con una lettera che il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, ha inviato all’amministratore delegato di via Rosellini. Ci sarà, quindi, nei prossimi giorni una riunione per discutere sulle problematiche tecnologiche che Dazn ha riscontrato all’inizio di questa stagione. Fare un punto della situazione, affrontando anche i miglioramenti che ci sono stati in questo periodo”.