L’Arsenal toglie la fascia di capitano ad Aubameyang: «ci aspettiamo il rispetto delle regole»

Il club ha annunciato la decisione con una nota ufficiale. Il giocatore non sarà convocato neanche contro il West Ham

Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano dell’Arsenal. E non sarà nemmeno convocato per il derby col West Ham. Alla base della decisione, che viene dopo un’altra mancata convocazione, contro il Southampton, sabato scorso, ci sono motivi disciplinari, come ha spiegato l’allenatore, Mikel Arteta, in conferenza stampa.

Ora i Gunners hanno deciso di calcare la mano togliendo all’attaccante la fascia di capitano. Il club lo spiega con una nota ufficiale. “Dopo l’ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà preso in considerazione per i convocati della partita di mercoledì col West Ham. Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Siamo completamente concentrati sulla gara di domani”.