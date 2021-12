L’Arsenal firma la perfetta costruzione da dietro: dal portiere al gol in dieci tocchi (VIDEO)

Il primo dei tre gol rifilati al Southampton. Eluso il pressing avversario, palla a Saka che crossa per Lacazette: la gioia di Arteta e dei patiti del genere

I patiti della costruzione da dietro possono prendere questo video e incorniciarlo. C’è quel che hanno sempre sognato. La costruzione da dietro perfetta. Dal portiere Ramsdale al gol di Lacazette in dieci passaggi consecutivi (undici se consideriamo il primo passaggio indietro all’estremo difensore). In dieci mosse si direbbe scacchisticamente. È successo in Arsenal-Southampton finita 3-0. È stato il primo gol. La squadra di Artefa ha persino rischiato sul pressing avversario, poi è uscita triangolando, lancio sulla destra a Saka che si è involato e ha servito all’indietro in area Lacazette che ha firmato il momentaneo 1-0.