Il Telegraph: “Sì, ok, la costruzione da dietro conviene. Ma per una volta potreste rinviare e basta?”

La doppia papera di Alisson riapre il dibattito: “Ma perché invece non vi turate il naso e buttate quel pallone lontano? Sarà meno imbarazzante per tutti”

Ci sono molte buone ragioni per giocare la palla da dietro, invece rinviare. Tutte spiegate pazientemente e ripetutamente dal fior fiore della tattica odierna. Poi accade ciò che è successo ad Alisson contro il City e l’effetto è straniante: è come se tutte quelle spiegazioni sparissero. Ma perché? E’ la grande domanda: perché non rinviano invece di combinare disastri con la con costruzione da dietro?

Se lo chiede, proprio in questi termini, il Telegraph. “Per Alisson quelli sono errori insoliti. Ha salvato il Liverpool molte più volte di quanto non le abbia messe in pericolo in questa stagione e durante la sua carriera. E poi, faceva davvero molto freddo. “Aveva i piedi freddi”, l’ha giustificato Klopp.

C’è davvero qualcosa di cui vergognarsi se tiri la palla avanti invece che subire due gol?, si chiede il giornale.

“È ormai diffuso il sospetto che portieri e difensori si complichino le cose, dopo generazioni di uomini vestiti di verde che sembravano a loro agio solo quando usavano le mani. Ogni volta che giocano la palla da dietro, sopravvalutiamo i nostri preconcetti. Sembra sbagliato, sembra sbagliato, vedi, hanno segnato – è sbagliato!”

Ma “Alisson si è dimostrato capace di giocare come un centrocampista con la palla tra i piedi per gran parte della sua carriera, quattro minuti folli non cambieranno le cose. Joe Hart non ha rinunciato a fare il portiere dopo il rigore ‘panenka’ di Pirlo a Euro 2012, anche se con il senno di poi forse avrebbe dovuto…”

“Abbiamo visto orrori simili da parte di vari portieri da quando la tendenza è decollata diversi anni fa. Tuttavia, le squadre persistono, il pensiero ortodosso resta quello. Il lavoro di uno statistico da qualche parte deve dimostrare il vantaggio di giocare in questo modo. Nel frattempo, pur riconoscendo che finiamo per fare come i vecchi che urlano contro le nuvole, il messaggio è semplice. A volte, dallo un calcio. Turati il naso, calcia forte, lontano. Per favore. Sarà molto meno imbarazzante per tutti”.