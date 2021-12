Juve, nel 2021 dimezzata la capitalizzazione di mercato in Borsa

Su Calcio e Finanza. A inizio anno il valore era di 874,5 milioni, oggi 458,9. Il titolo chiude la seduta odierna con un calo del 47% rispetto al 4 gennaio scorso

Su Calcio e Finanza l’annus horribilis della Juve in Borsa. Oggi il club bianconero ha chiuso la seduta con un calo del 47% (0,345 euro per azione) rispetto all’apertura del 4 gennaio scorso, primo giorno di contrattazioni (0,6564 euro per azione).

Nel corso dell’anno, il titolo della Juventus ha toccato il picco massimo (0,7304 euro per azione) dopo l’annuncio della Superlega, il 19 aprile 2021. Dopo 48 ore gli effetti erano già calati e il titolo è rimasto più o meno stabile fino a fine novembre, quando il via libera all’aumento di capitale da 400 milioni di euro lo ha fatto scendere al livello attuale.

Oggi la Juventus ha così chiuso con una capitalizzazione di mercato (il valore delle azioni Juve in circolazione) pari a 458,9 milioni di euro. Un dato quasi dimezzato rispetto a quello di inizio anno: 874,5 milioni di euro.

“L’andamento del titolo del club bianconero a Piazza Affari – la cui attività è stata inevitabilmente segnata dall’emergenza Coronavirus, il cui impatto è visibile anche sui conti – è comunque in contrasto con quello delle società presenti nel FTSE MIB. L’indice azionario ha infatti chiuso il 2021 con una crescita di oltre il 22%”.