Il Comune chiede 331 milioni di risarcimento danni alla Roma per il mancato stadio a Tor di Valle

Su Repubblica. 30 pagine di denuncia. Una montagna di lavoro gettato alle ortiche. Danno di immagine calcolato attraverso la chiave di ricerca Google “lo stadio non si farà”

Il Comune di Roma chiede i danni al club giallorosso per il mancato stadio a Tor di Valle, progetto dell’ex patron della Roma Pallotta cancellato dalla nuova proprietà dei Friedkin. Lo riporta Repubblica Roma.

“Il Comune chiede 331 milioni di euro di danni al club giallorosso oltre che ai suoi due ex partner. Nel conteggio c’è di tutto: i soldi per la figuraccia internazionale incassata da Roma Capitale, quelli dovuti per i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato a vuoto, le opere pubbliche che la città ha perso”.

Un j’accuse di 30 pagine depositato al Tar del Lazio lunedì in cui il Capidoglio denuncia: «Una montagna di lavoro!». Anni e anni di riunioni che non hanno portato a nulla. «Migliaia di ore di lavoro» e «centinaia di riunioni interne», lo studio sui trasporti commissionato dalla giunta Raggi al Politecnico di Torino, la due diligence, la revisione di tutti gli atti svolta dal dipartimento Urbanistica dopo l’inizio dell’inchiesta su Tor di Valle.

Le cifre sono calcolate con dovizia di particolari: 32,7 milioni di euro di danno di immagine calcolati in base ai 23,8 milioni di risultati prodotti da Google immettendo la chiave di ricerca «lo stadio della Roma non si farà». Per le ore perse dai dipendenti del Comune: quelle dei manager valgono dai 56 ai 63 euro, quelle dei funzionari 22 euro e quelle degli impiegati 11 euro. Il totale fa quasi 2 milioni di euro. Poi c’è il capitolo opere pubbliche: 276 milioni di euro per interventi che non verranno più realizzati. In complesso, 311.356.733,57 euro.