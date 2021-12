Corsport: Napoli-Leicester, tornano Meret e la difesa a quattro

Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Con Manolas in panchina. Dopo aver affrontato l’Atalanta con il 3-4-3, il Napoli tornerà in formato standard

Napoli-Leicester di Europa League. Tornano sia Meret in porta sia la difesa a quattro. E pure Manolas in panchina. Lo scrive il Corriere dello sport, a firma Fabio Mandarini.

Sotto a chi tocca: ai prescelti, ai giocatori che il signor Luciano lancerà all’assalto degli inglesi e della qualificazione, pescando in una lista decisamente ristretta: fuori Anguissa, Fabian, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Zanoli, però dentro Manolas. Di nuovo convocato ma inizialmente in panchina: scontata, la linea a quattro davanti a Meret, portiere di coppa, composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A quattro, sì: dopo aver affrontato l’Atalanta con il 3-4-3, oggi il Napoli tornerà in formato standard: 4-3-3.