Manfredi: «Va bene le statue, ma celebriamo Maradona col riscatto di Napoli»

Il sindaco: “E’ riuscito a far sognare la città, a darle quella speranza e quel riscatto di cui la nostra città ha bisogno”

«Diego non è solo stato il più grande calciatore del mondo, ma anche l’uomo che è riuscito a far sognare la città, a darle quella speranza e quel riscatto di cui la nostra città ha bisogno». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto commentare l’anniversario della morte di Maradona.

«Io penso che il modo migliore per ricordare Diego – ha detto Manfredi ripreso dall’Agenzia Dire – sia non solo celebrarlo come si farà oggi con statue e iniziative, ma anche impegnandoci tutti insieme per fare in modo che l’idea di riscatto che Diego ha portato a questa città sia poi il riscatto della città. Bisogna fare in modo che tutti noi possiamo onorare il suo ricordo con l’impegno di una nuova Napoli che finalmente riparte e torna a essere prima».