L’agente di Politano: «A Napoli si tende sempre ad esagerare. Bisogna avere più rispetto dei calciatori»

«A Napoli si tende sempre ad esagerare e c’è una grande mancanza di equilibrio. Nel resto d’Italia non è così, non si sarebbe creato tutto il casino che si sta facendo ora a Napoli. Tutti stanno dicendo che Politano si è preso il Covid a Parigi, ma chi lo dice? Non potrebbe aver contratto il virus a Napoli? Si sa che il coronavirus può restare in incubazione diversi giorni prima di manifestarsi. Non a caso il primo tampone che ha fatto era risultato negativo e inoltre ha fatto entrambe le dosi di vaccino»

I calciatori lavorano e meritano rispetto

«Bisogna avere più rispetto dei calciatori. Politano ha una figlia appena nata, passa tutto il tempo chiuso in casa con la moglie. Come si può pensare che non abbia diritto ad un minimo di vita privata? Semmai bisognerebbe criticare le prestazioni in campo, ma non cosa fanno nel privato. Capisco se fosse andato per locali di notte, ma non è successo mai niente del genere. Questi ragazzi avranno pur diritto alla propria vita. Questi episodi mi convincono che a Napoli non si vincerà mai, perché si eccede sempre troppo in tutto»

L’agente ci ha tenuto comunque a rassicurare tutti sulle condizioni di Matteo Politano