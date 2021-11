Napoli, Matteo Politano positivo al Covid

Il comunicato del club: “Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare”

Brutte notizie per Luciano Spalletti e il Napoli alla vigilia dell’importante match di campionato contro l’Inter a San Siro. Il club partenopeo ha appena comunicato la positività al Covid di Matteo Politano. Politano avrebbe dovuto giocare titolare, visto che Lozano è rientrato solo ieri dagli impegni in Nazionale. La positività, scrive il club, è emersa nei controlli effettuati ieri. Politano è vaccinato con doppia dose. Asintomatico, è in isolamento.

La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri.

Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. pic.twitter.com/93Yo5KIC6v — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2021