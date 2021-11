CorSport: Zielinski è l’uomo della svolta

“Ha incollato il meglio di sé, ha raccolto le energie e poi ha spruzzato la sua classe in lungo e in largo, per spingere il Napoli oltre i suoi limiti passeggeri”

Zielinski uomo della svolta. Lo definisce così il Corriere dello Sport, commentando la partita del Napoli contro il Legia Varsavia, conclusasi con la schiacciante vittoria della squadra di Spalletti. Il centrocampista ha colpito prima un palo e poi ha segnato il rigore che ha portato il Napoli al pareggio.

“Al 46’, proprio mentre era cominciato il secondo tempo, l’eco sordo del palo di Yuri Ribeiro scuote una squadra insolitamente normale, più distratta che svagata, già sotto per 1-0 e mai sopra le righe: e in quell’istante, con lo sguardo spaventato e il sospetto d’essersi rovinato la gita, Zielinski ha incollato il meglio di sé – tutto quello che s’era già ammirato al minuto 18 (con la traversa) – ha raccolto le energie e poi ha spruzzato la sua classe in lungo e in largo, per spingere il Napoli oltre i suoi limiti passeggeri”.

“Zielinski, già lucido e presente, è l’uomo della svolta, l’incursore che Spalletti può gustarsi nell’accelerazione del rigore che al 51’ rimescola la partita e l’indirizza verso gli ottavi o i sedicesimi, poi si vedrà”.