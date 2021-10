L’allenamento pazzo di Neuer: capriola di riscaldamento e tiri parati al volo con i piedi (VIDEO)

Un rituale inusuale per il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Una prontezza di riflessi davvero esemplare

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è differente. Anche nel modo in cui si allena. La sua seduta di preparazione non si limita a intercettare palloni con i guantoni, ma comprende tutto un rituale inusuale. Dalla capriola come forma di riscaldamento che assomiglia quasi ad una meditazione ai tiri parati al volo con i piedi. Con una prontezza di riflessi davvero esemplare.