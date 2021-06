Neuer: “Vogliamo essere esempi nella difesa dei diritti umani, continuerò a portare la fascia arcobaleno”

Manuel Neuer, portiere e capitano della Germania, ha rilasciato un’intervista a Kicker, in cui ha ribadito la sua posizione sul tema dei diritti umani. Neuer ha scelto di indossare una fascia arcobaleno come segno di vicinanza alla comunità LGBT+ spesso bersaglio di discriminazioni.

È un’iniziativa importante e sostenuta anche dal pubblico. Nel passato la nazionale non prendeva troppe posizioni politiche o c’erano degli indirizzi generali da seguire. Adesso, anche con i social, ciascun singolo ha più influenza: come nazionale vogliamo far vedere che fuori dal calcio ci sono temi che vanno sostenuti, siamo esempi per i ragazzi.

Siamo dalla loro parte degli inglesi quando si inginocchiano. In Bundesliga e in nazionale non abbiamo questo tipo di manifestazione, ma ne parliamo. Noi siamo per il rispetto, l’apertura e l’inclusione sociale. Siamo contro ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo. Siamo per la difesa dei diritti umani. Per questo continuerò a portare la fascia arcobaleno.