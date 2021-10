Giallini: «Ero in Curva Sud la sera di Roma-Liverpool, una delle serate più brutte della mia vita»

La Gazzetta intervista l’attore Marco Giallini che racconta la sua fede giallorossa, il suo tifo per la Roma.

Diciamo che la mia famiglia è un po’ inglese sul tifo, se sei dello United tuo figlio dev’essere dello United, non può diventare del City. E così io non potevo che essere romanista, anche perché il calcio fino a poco tempo fa era metafora della guerra di cui abbiamo bisogno per scannarci la domenica, per modo di dire eh!