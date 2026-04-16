Isaksen contro il Napoli vede rosso: il Maradona sarà il suo banco di prova

Gustav Isaksen, negli ultimi anni, è stato un vero e proprio incubo per il Napoli: basti pensare che l’ultima sconfitta al Maradona, avvenuta l’8 dicembre 2024, fu proprio contro la Lazio e decisa da un suo gol al 74’. Sabato i biancocelesti sono attesi proprio a Napoli e Isaksen sembra già pronto a esaltarsi. Il punto di Marco Ercole sul Corriere dello Sport.

Isaksen aka una sentenza contro il Napoli

“Proprio contro gli azzurri il danese ha spesso trovato alcune delle sue migliori prestazioni. Partite di ritmo, di strappi, di personalità, di gol (come quello memorabile al Maradona della scorsa stagione). Quelle in cui riesce a fare la differenza, accendendo la squadra e trascinandola negli ultimi metri.

È da lì che vuole ripartire, dopo una fase più opaca e condizionata anche da quanto accaduto con la nazionale danese. L’eliminazione ai playoff Mondiali ha lasciato il segno. Isaksen era stato protagonista nella semifinale, con una doppietta da trascinatore, prima di fermarsi a un passo dal traguardo. Una delusione che, come sottolineato anche da Sarri, lo ha scosso. Il rientro a Formello non è stato semplice: energie da ritrovare, fiducia da ricostruire, ritmo da riaccendere.”