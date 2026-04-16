Olimpiadi 2036, spunta l’idea Napoli: c’è la richiesta dei dem in Consiglio comunale

Cormezz: "Manfredi pare abbia raccolto l'invito del Pd. Sarà determinante il progetto di riqualificazione del Maradona e la piega che prenderà l'accordo con il Napoli per la gestione"

Un evento, quello delle Olimpiadi a Napoli, che potrebbe essere facilmente ascritto alla pura utopia. Ma la città è nota per riuscire a rendere reali anche queste visioni. E così, secondo Paolo Cuozzo del Corriere del Mezzogiorno, i consiglieri comunali del Pd avrebbero chiesto di candidare la città come sede delle Olimpiadi del 2036.

Napoli sede olimpica?

Si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

Le più grandi vittorie, spesso, nascono da percorsi complessi cominciati a piccoli passi. Ed è questo che pensano i consiglieri comunali di Napoli, sponda Pd, che hanno chiesto, formalmente, al sindaco Manfredi, che è anche il presidente dell’Anci, di candidare Napoli quale sede delle Olimpiadi del 2036.

Le criticità

Tutto bene, tutto possibile. Ma come si fa con il progetto del Maradona che prevede l’eliminazione della pista di atletica?, riflettono in tal senso dalle parti del governo Meloni.

Certo, il new deal della città, grazie soprattutto ai successi sportivi del Calcio Napoli, è orientato verso i grandi eventi: quest’anno Napoli, per esempio, è la capitale italiana dello Sport. «A luglio», poi – ha detto ieri Manfredi – «si terranno le pre-regate dell’America’s cup» probabilmente nello specchio d’acqua verso Pozzuoli; e nel 2027 la fase finale vera e propria sul lungomare di Napoli. Evento che, sperano tutti, potrebbe anche essere bissato a Napoli nell’edizione 2029.

Insomma, la città ci crede e Manfredi pare abbia raccolto l’invito del Pd. Sarà determinante però il progetto di riqualificazione del Maradona all’attenzione dell’Uefa; e che piega prenderà l’eventuale accordo con il calcio Napoli per la gestione.