Gazzetta: Anguissa genera rimpianti a Roma, Mourinho lo voleva

Secondo il quotidiano, se il Napoli riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League lo riscatterà per 15 milioni di euro

Frank Anguissa è uno degli assoluti protagonisti di questa strepitosa partenza del Napoli in campionato. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport gli ha dedicato un focus, dal momento che l’aveva puntato anche la Roma durante la scorsa sessione di calciomercato.

Logico che uno così generi rimpianti in casa romanista, dove Mourinho ha fatto la voce grossa su una rosa limitata e non del tutto competitiva. E domenica Anguissa starà lì in mezzo a confrontarsi con Veretout (a sua volta vecchio pallino del Napoli). Con gli azzurri che sognano una nona vittoria da record. E per Spalletti sarebbe la prima volta contro Mourinho, che non ha mai battuto nei quattro precedenti. Poi a giugno c’è l’opzione riscatto a 15 milioni del centrocampista africano: un Napoli da Champions, con un tesoretto, probabilmente chiuderebbe l’affare.