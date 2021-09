Scontro verbale con l’avversario ed espressioni blasfeme: Sarri squalificato per due giornate

Il provvedimento arriva dopo i fatti verificatisi al termine della gara col Milan quando ha avuto un faccia a faccia con Saelemaekers

Maurizio Sarri è stato squalificato per due turni di campionato dal giudice sportivo. La decisione arriva dopo i fatti avvenuti al termine della gara persa dalla Lazio contro il Milan. Il tecnico, come si legge nella sentenza del giudice, ha “cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria (Saelemaekers, ndr), assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione ha, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata).

L’allenatore non sarà in panchina per le partite contro Cagliari e Torino e tornerà giusto per il derby contro la Roma.