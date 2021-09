Sconcerti: la Juve c’è ancora ma ieri ci ha messo solo l’orgoglio e non è un buon indizio

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta il pari tra Juventus e Milan, ieri allo Stadium.

“Qualcosa brucia sotto il fuoco, la Juve in qualche modo c’è ancora. Allegri ha fatto un mezzo miracolo a rimettere insieme una non squadra, si è come tolto responsabilità, ha detto ai giocatori di essere più liberi, interpretare da soli la loro idea di lavoro”.