Gazzetta: i due gol di Ronaldo contro l’Irlanda hanno lasciato l’amaro in bocca agli juventini

Cristiano Ronaldo, ieri, ha sbagliato un rigore, ma ha fatto comunque vincere il Portogallo, ed anche se con qualche minuto di ritardo, è comunque riuscito a superare il record di gol in nazionale condiviso con l’iraniano Ali Daei: ora è da solo a quota 11. La partita è finita con la vittoria del Portogallo per 2-1 ed entrambi i gol li ha segnati il portoghese. Due reti che, scrive la Gazzetta dello Sport, hanno fatto crescere i rimpianti del popolo juventino.

“Prima, 44’ s.t. vola su cross di Gonçalo Guedes; poi al 50’25” l’ex interista João Mario gli mette in testa l’assist della vittoria e del gol n.111 in nazionale. CR7 esulta come se avesse vinto il Mondiale, si leva la maglia, becca il giallo, incita i tifosi che erano stati un po’ freddini sullo svantaggio. E soprattutto lascia tanto amaro in bocca agli juventini, per quello che sarebbe potuto ancora essere…”.