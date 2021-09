Portogallo-Irlanda, Ronaldo sbaglia il rigore e manca l’ennesimo record – VIDEO

Se fosse andato a segno, il portoghese sarebbe diventando il calciatore più prolifico di tutti i tempi con una nazionale. Il Portogallo ha chiuso il primo tempo sotto di un gol.

Non inizia benissimo la vita post Juventus di Cristiano Ronaldo. Impegnato con la Nazionale portoghese, l’ormai ex attaccante bianconero ha sbagliato il rigore concesso al Portogallo al 14′ del primo tempo della partita contro l’Irlanda. Se avesse segnato, Ronaldo avrebbe eguagliato il record di Ali Daei, diventando il calciatore di tutti i tempi andato più volte a segno con una nazionale. Adesso dovrà aspettare ancora un po’: il portiere Gavin Bazunu gli ha detto no. Il Portogallo ha chiuso il primo tempo sotto di un gol.

Ronaldo’s penalty is denied by Ireland’s Gavin Bazunu!🧤 This goal would have made him the top goal scorer in men’s international history 😅 (via @EURO2020) pic.twitter.com/DQ9q1aYCEB — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2021

Ronaldo so close to breaking another record pic.twitter.com/QdLysQeooM — Amr  🇪🇬 (@AmrFootball) September 1, 2021