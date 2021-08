Tsitsipas no vax: «Non mi vaccinerò finché non sarà obbligatorio nel tennis»

Il numero 3 del mondo ha posizioni simili a quelle di Djokovic: «Nessuno mi ha detto niente. Sono certo che prima o poi dovrò farlo, ma fin qui non mi sono vaccinato»

Il tennista Stefanos Tsitsipas ha detto che non si vaccinerà fin quando il vaccino per il Covid non sarà obbligatorio nel circuito tennistico.

L’Atp – l’Associazione tennisti professionisti – sta incoraggiando pubblicamente i giocatori a vaccinarsi, il numero tre del mondo ha ancora riserve.

“Nessuno mi ha detto niente. Nessuno ha reso obbligatorio il vaccino. Sono abbastanza sicuro che a un certo punto dovrò vaccinarmi ma finora non è stato reso obbligatorio e quindi non l’ho fatto”.

Tra i tennisti in passato anche Djokovic ha assunto posizioni no-vax.