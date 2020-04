Djokovic no vax: se mi obbligano al vaccino, potrei non riprendere a giocare

Il numero 1 al mondo dei no-vax. Mentre l’intera comunità scientifica internazionale è alla spasmodica ricerca di un vaccino per la Covid-19, Novak Djokovic ammette candidamente che lui non vorrebbe essere costretto a vaccinarsi per viaggiare. Tanto che potrebbe non scendere più in campo, a queste condizioni.

Il tennista numero 1 del seeding mondiale, insomma, si fa capofila a sorpresa di quella specie di movimento antiscientifico che propugna l’inutilità, quando non la pericolosità, delle campagne vaccinali. E in chat su Facebook con altri atleti serbi ammette: