Insigne è tornato in gruppo, si è allenato regolarmente

Superata l’infiammazione al ginocchio. Domenica sarà in campo contro il Venezia. Continuano a fare differenziato sia Mertens sia Ghoulam

Allarme rientrato. Lorenzo Insigne si è allenato regolarmente in vista della partita di domenica sera contro il Venezia, come comunica il report del club. Ieri il capitano non si era allenato per una leggera infiammazione al ginocchio. Lorenzo dovrebbe essere regolarmente in campo domenica sera per l’esordio di Spalletti in campionato con gli azzurri che dovrebbero sfoderare anche la nuova maglia firmata Armani. Ancora differenziato per Mertens e Ghoulam.

Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ghoulam ha fatto lavoro personalizzato in campo ed ha svolto parte tattica con la squadra.