Roma perde pure Berrettini: «Sono debilitato e triste ma se gioco rischio di farmi male»

Dopo Sinner un altro colpo per Binaghi: “Per fortuna non c’è un trauma ma ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa. Sono molto debilitato”

“Ho provato di tutto per giocare ma non sono pronto per competere, rischio di farmi male”. Così gli Internazionali perdono anche Matteo Berrettini. Dopo Sinner (e Alcaraz) un altro colpo per Binaghi, a torneo appena cominciato. “Speriamo che il 2025 sia l’anno buono per Roma”, ha detto Berrettini. “Per fortuna non c’è un trauma ma ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa dal momento che sono molto debilitato. Non c’è niente di rotto ma grandissima tristezza”.

