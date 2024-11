Gli ultras della Juve in sciopero in trasferta contro “gli usi e gli abusi dei giocatori”

In un comunicato: “Sappiamo bene gli usi e gli abusi dei nostri giocatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da atleti professionisti… Anche se vi allontanate da Torino le cose si vengono sempre a sapere”.

La Juve deve impegnarsi in un finale di stagione che la vede in lizza per un posto nella prossima Champions. Un obiettivo a cui la società ovviamente punta, ma molto di più i suoi tifosi. I gruppi principali della Curva Sud, ovvero Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est; hanno annunciato che non tiferanno più durante le partite casalinghe contro Salernitana e Monza.

Il motivo è legato alla condanna di alcuni loro leader per associazione a delinquere e estorsione consumata e per sei misure cautelari della Digos torinese per altrettanti ultras accusati di aver rapinato un tifoso del Siviglia.

Il comunicato degli ultras della Juve

“Per noi il campionato in casa finisce qui. Abbiamo messo tutto il nostro impegno, passione, tempo per far tornare la Curva Sud il 12° uomo in campo, per dimostrare (se ce ne fosse bisogno ancora) che lo Stadium senza di Noi, senza il nostro costante e continuo tifo è solo uno stadio freddo, silenzioso e troppo spesso incline a fischiare e contestare troppo facilmente.

Lasciamo questa ultima parte di campionato, importantissima per gli obiettivi rimasti a voi… pubblico che se non cantiamo ci fischiate; a voi che la squadra non segna dopo 20 minuti fischiate; a voi che non vinciamo e dobbiamo spingere la squadra alla vittoria “Fino alla fine” è un fino alla fine solo per noi, perché voi avete paura del traffico e uscite prima. La Juve siamo noi”.

Anche i calciatori sono avvisati:“Abbiamo sostenuto la squadra incessantemente sia quando lottavamo per i primi posti, sia quando ha iniziato un continuo e costante calo di prestazioni e orgoglio sul campo. Abbiamo sostenuto tutti nonostante sappiamo bene gli usi e gli abusi dei nostri giocatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da atleti professionisti… Anche se vi allontanate da Torino le cose si vengono sempre a sapere”.

Il valzer delle panchina in Serie A promette un’estate rovente. Il campionato non è ancora finito e tutti i tecnici sono ancora in carica eppure già si parla dei possibili sostituti per la prossima stagione su molte panchine e su molte è già partito la controffensiva dei tifosi. Il primo ad essere attaccato è stato Lopetegui dai tifosi del Milan, oggi i tifosi bianconeri si sono rivolti alla società: “Motta e Conte non li vogliamo”. Il gruppo dei Viking ha precisato che andrà in trasferta a Bologna e in occasione della finale di Coppa Italia per sostenere la squadra, perorando la causa di Allegri e contestando i nomi di Motta e Conte come futuri tecnici per la panchina del prossimo anno: “Roma, finale di Coppa Italia, e a Bologna, ci saremo per vincere e per dire che noi Motta e Conte non li vogliamo: Max portaci la Coppa Italia!”.

