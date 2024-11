Trenta tiri del Psg ieri sera, 44 se si considera anche l’andata. Di questi solo 5 sono finiti nello specchio

Lo scrive Le Parisien: “Il Psg è apparso innocuo, disordinato, troppo sicuro di sé. La delusione è stata all’altezza delle aspettative”

Anche Le Parisien commenta la sconfitta in Champions del Psg contro il Dortmund nella semifinale di ritorno. In Francia è tutto un “troppo sicuri di sé”, “troppo poco precisi”. Un mare di rimpianti descritti bene da una statistica in particolare. Quella dei tiri. Ieri sera la squadra di Luis Enrique ha tirato verso la porta trenta volte, un record in Champions. Però ha beccato le specchio della porta solo 5 volte.

La delusione del Psg è pari solo alle aspettative prima della partita

Scrive Le Parisien:

“La delusione è stata all’altezza delle aspettative. Quella di una squadra fiduciosa, sicura dei propri punti di forza. Quella di un Psg che “vincerà” e si qualificherà alla finale di Champions League. In una serata iniziata con passione e finita con infinita tristezza. Il Psg è apparso innocuo, disordinato mostrando uno scarto tecnico raramente visto in questa stagione“.

Al triplice fischio, dopo due pali e due traverse, i giocatori del Psg si sono buttati a terra, “colpiti dal peso della delusione“. Erano “consapevoli di non aver soddisfatto le aspettative” e di non essere stati efficienti ed efficaci sia all’andata che al ritorno. di un intero popolo e di aver mancato di efficienza in entrambe le partite.

“Martedì sera, il Paris ha tentato trenta volte di tirare in porta, un record assoluto nella competizione. Ma solo cinque tiri sono andati a segno, mentre altri quattro sono stati bloccati. La statistica aumenta se si considerano anche i tentativi dell’andata. Ma nonostante quarantaquattro tiri, di cui sei in totale restituiti dai pali, nessuno ha ingannato la guardia del portiere del Dortmund Kobel“.

Eppure anche Luis Enrique sembrava piuttosto sicuro. In conferenza stampa “ha comunque dato l’impressione di essere sicuro che la sua squadra avrebbe mosso le reti e si sarebbe qualificata. Una fiducia eccessiva, forse, che potrebbe spiegare perché Paris, troppo sicuro di sé, fosse in realtà caduto nella sua stessa trappola“.

ilnapolista © riproduzione riservata