Il Napoli a Cracovia senza Osimhen, sarà regolarmente a Castel di Sangro

L’attaccante, in accordo con la società, resterà ad allenarsi con i tre reduci della Nazionale a Castel Volturno

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per il match di domani contro il Wisla Cracovia annunciando che Victor Osimhen non partirà per la Polonia. Si tratta di una scelta condivisa tra l’attaccante nigeriano e la società, per consentirgli di riposarsi e di allenarsi regolarmente con i tre Nazionali rientrati oggi a Castel Volturno: Insigne, Di Lorenzo e Meret. Osimhen partirà poi con il gruppo per prendere parte al ritiro di Castel di Sangro.

“Osimhen non prenderà parte alla trasferta di Cracovia e svolgerà allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center insieme ai nazionali rientrati quest’oggi”.

I convocati per il match di domani contro il Wisla Cracovia: Boffelli, Idasiak, Ospina, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, D’Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski, Politano