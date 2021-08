CorSport: Lukaku al Chelsea, è fatta: l’Inter ha accettato l’offerta di 115 milioni cash

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’Inter ha accettato l’offerta di 115 milioni di euro da parte del Chelsea per Lukaku. L’affare è concluso. L’Inter voleva inizialmente 120 milioni, mentre il Chelsea ne aveva offerti 110. Un piccolo rilancio e la questione è stata risolta.

“Sembra arrivata ai titoli di coda l’avventura di Romelu Lukaku nell’Inter: il club nerazzurro ha infatti accettato l’offerta del Chelsea di 115 milioni per l’attaccante belga. Nei giorni scorsi i Blues avevano messo sul piatto 100 milioni di euro, ma l’Inter aveva detto no: il rilancio delle ultime ore ha però definitivamente convinto la società di Zhang. I due club si sono incontrati a metà strada: l’Inter voleva 120 milioni, il Chelsea, fino a ieri, era intenzionato a spenderne 110 al massimo. I nerazzurri vogliono soltanto soldi, per questo hanno anche respinto l’offerta di inserire Marcos Alonso o Zappacosta nell’affare. A questo punto mancano soltanto le comunicazioni ufficiali dei due club per vedere Lukaku nuovamente a Londra dopo 8 anni”.