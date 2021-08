Pedullà: Lukaku ha chiesto di non giocare contro il Parma e di essere liberato per il Chelsea

L’Inter ha accettato di non schierarlo per l’amichevole. Oggi nuova conference call con il club inglese per chiudere i dettagli dell’operazione

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, Romelu Lukaku ha chiesto e ottenuto, dall‘Inter, di non giocare l’amichevole contro il Parma. Ha chiesto espressamente di essere liberato per partire per il Chelsea. Oggi è prevista una nuova conference call con la Granovskaia per chiudere i dettagli dell’operazione che sembra davvero molto vicina al compimento.

#Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma. E ha chiesto di essere liberato per il #Chelsea. Oggi nuova conference call con la #Granovskaia per chiudere i dettagli solo cash — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 7, 2021