Romagnoli: la Carrà ha passato la vita a dimostrare al padre, sparito quando era piccola, cosa si era perso

Su Repubblica. Accettò qualsiasi sfida, purché dignitosa. Non ebbe indulgenza per i peccati pubblici. Si teneva lontana con repulsione dal ventre molliccio di questo Paese

Su Repubblica, Gabriele Romagnoli dedica un bellissimo ricordo a Raffaella Carrà, scomparsa ieri a causa di una malattia su cui aveva mantenuto il riserbo, come su tutto ciò che ha riguardato la sua vita privata.

Ha cambiato il costume in Italia.

“Si accorse che un centimetro di pelle in più mostrato a quella platea poteva spostare il baricentro di una morale legata alle pietre e alla loro età. A far l’amore cominciò lei, gli altri uscirono a occhi sgranati da camerette adolescenziali: “Cos’è tutto questo rumore?”. È energia. Pensava che dio fosse questo: un passaggio di energia. Provava a trasferirla agli altri, come un regalo che va poi ricambiato a terzi”.

“Accettò qualunque sfida purché le apparisse dignitosa. Quand’era troppo, scartava di lato, prendeva un aereo e per quattro anni la sentivi come un’eco dal Sudamerica. Poi tornava, si prendeva il triangolo delle Bermuda dei palinsesti e lo trasformava in trionfo contando fagioli. Era andata via perché non le firmavano mai il contratto per un talk in seconda serata. Il suo desiderio irrealizzato era un programma del pomeriggio in cui sedeva accanto un professore di diritto e si faceva spiegare ogni volta un articolo della costituzione, interrogandolo, lei: Maga Maghella”.