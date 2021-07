Gazzetta: l’ombra dei calciatori no-vax sulla Serie A. Nanni: «Rimborsino loro i club»

Il contagio scoppiato tra le fila dello Spezia per un calciatore no-vax preoccupa, scrive la Gazzetta dello Sport.

Al momento, in Serie A, il 10% dei calciatori non è coperto dal vaccino.

“Al momento la situazione in Serie A è piuttosto buona, ha già ricevuto almeno una dose circa il 90% dei componenti del gruppo squadra, ma mediamente esistono 2-3 elementi per club ancora non vaccinati . Molti si apprestano a farlo, ci sono però alcuni giocatori che non hanno aderito ai primi inviti delle società”.

Figc, Lega e Aic hanno promosso la campagna vaccini. Puntano sul buon senso e sulla formazione, ma è chiaro che anche solo un no-vax in squadra, può pesare dal punto di vista economico. Ecco perché c’è chi suggerisce che debbano almeno assumersi la responsabilità economica e morale delle proprie scelte. Come il professor Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna, club che ha ancora 3 giocatori indecisi sul vaccino, scrive la rosea.

«Come medici dei club abbiamo organizzato diversi incontri per spiegare ai giocatori l’importanza dei vaccini per loro stessi, per gli altri e pure per il sistema calcio. È ovvio che dal punto di vista legale non si può obbligare nessuno, ma bisogna fare in modo che chi sceglie di non vaccinarsi ne risponda dal punto di vista morale e anche economico. Che paghino loro le terapie e i medici e rimborsino i club che per la loro scelta sono stati danneggiati! Io sono drastico: siamo di fronte a una pandemia, non un’influenzetta, servono regole speciali ed è ora di tirarle fuori».