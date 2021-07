Machiavellico come il principio cinico del massimo risultato con minimo sforzo

1️⃣0️⃣🎨 Bancarellisti, urlatori circensi, apocalittici complottisti, anime fumose di paradosalli giudizi, alzate gli occhi al cielo, entrate in una Galleria d’arte, ammirate tacendo il surrealismo applicato al calcio. Il Dalí di Frattamaggiore esportato in Europa, orologi più duri dei vostri molli commenti.

0️⃣1️⃣Machiavellico come il principio cinico del massimo risultato con minimo sforzo. Il principe Nicolò, una C in meno nel nome una in più, grande quanto, quella di Cazzimma.

🤪La faccia di Gio’Gio’ nostro dopo novanta minuti contro Doku. La faccia di ogni tifoso stasera dopo ogni palla toccata da Ciro Immobile.

🕹🕹Verrati&Jorginho una diga di neuroni tra gomiti di argilla. Witsel sgomita e scalcia, loro lo deridono torelleggiando come bimbi sulla spiaggia.

🙄Lukaku porta il dito al naso per zittire Donnaurnma…Poi si siede e si divora un paio di goal… Karma .. .Dite la verità pure voi vi siete rifiutati di esultare al goal di Bonucci?

👀Oh alla fine potevo entrare pure io al posto di Belotti…. Quando ho visto Cristante in mezzo al campo mi sono votato alla proverbiale “ciorta” di Mancini…

🍷L’Italia è tra le prime quattro d’Europa, perde Spinazzola, senza un centravanti che la butta dentro, senza uno solo che avrebbe scommesso un euro….Con Napoli che la trascina…

Sempre e Comunque Forza Napoli